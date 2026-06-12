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Great Outdoors Comedy Festival

Great Outdoors Comedy Festival Edmonton

Published: 

100.3 The Bear is excited to welcome GREAT OUTDOORS COMEDY FESTIVAL to Kinsmen Park on July 17-19.

Including:

Friday, July 17th, 2026:

  • Evening Show - Aziz Ansari, Pete Davidson, Jordan Jensen, Robby Hoffman

Saturday, July 18th, 2026:

  • Afternoon Show - Adam Ray is Dr. Phil Live, Kam Patterson, Jess Kirson
  • Evening Show - MATT RIFE & Friends

Sunday, July 19th, 2026:

  • Afternoon Show - Jeff Arcuri, Ahren Belisle 
  • Evening Show - Hasan Minhaj, Ronny Chieng, Jimmy O. Yang

Presale: April 9th @ 10 am -11:59 pm with CODE: GOCFBEAR26

On Sale: April 10th @ 10 am

Get your tickets HERE! Keep it locked to 100.3 The Bear for your chance to win tickets!