100.3 The Bear is excited to welcome GREAT OUTDOORS COMEDY FESTIVAL to Kinsmen Park on July 17-19.
Including:
Friday, July 17th, 2026:
- Evening Show - Aziz Ansari, Pete Davidson, Jordan Jensen, Robby Hoffman
Saturday, July 18th, 2026:
- Afternoon Show - Adam Ray is Dr. Phil Live, Kam Patterson, Jess Kirson
- Evening Show - MATT RIFE & Friends
Sunday, July 19th, 2026:
- Afternoon Show - Jeff Arcuri, Ahren Belisle
- Evening Show - Hasan Minhaj, Ronny Chieng, Jimmy O. Yang
Presale: April 9th @ 10 am -11:59 pm with CODE: GOCFBEAR26
On Sale: April 10th @ 10 am
Get your tickets HERE! Keep it locked to 100.3 The Bear for your chance to win tickets!