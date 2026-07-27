100.3 The Bear is excited to support Monster Jam at Rogers Place, August 29th - 30th!
Schedule:
Saturday, August 29, 2026
- Event Time – 12:00 PM & 6:00 PM
- Pit Party open from 9:30 AM – 11:00 AM (Event Ticket & Pit Party Pass required for entry)
Sunday, August 30, 2026
- Event Time – 12:00 PM
- Pit Party open from 9:30 AM – 11:00 AM (Event Ticket & Pit Party Pass required for entry)
Tickets are on sale NOW! Get yours HERE!
Keep it locked to 100.3 The Bear or visit our contest page for your chance to win a 4-Pack of tickets to the Saturday, August 29th show at 6:00 PM!